نواف الموسوي: هدفنا المقبل هو تحرير الثورة البترولية من الحصار الأميركي ونشكك بما تقوله "توتال"

أشار مسؤول ملف الموارد والحدود في "حزب الله" نواف الموسوي، إلى أنّ جهة دولية طلبت من أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله التوسط لدى إيران لعدم الرد (على إسرائيل)، إلّا أنّ السيّد شرح الموقف بأنه من الضروري أن ترد إيران"، مضيفًا "للحقيقة لم نرَ ردًا إسرائيليًا"، وذلك بعد الهجوم الإيراني في 13 نيسان والتقارير حول ضربة إسرائيلية على أصفهان في 19 نيسان.

ورأى، في حديث لقناة "الجديد"، أنّ الإسرائيلي "ما بكلّف شي" إذا وُضع الأميركي جانبًا، مشيرًا إلى أنّه "لولا الولايات المتحدة لما استطاعت إسرائيل حتى قصف غزة والقرار بتصفية حماس هو أميركي".

ولفت الموسوي إلى أنّه "يوجد إجماع فلسطيني على إقامة الدولة الفلسطينية، وقدره عندما يخيّر بين السلة والذلة قول: هيهات منّا الذلة".

إلى ذلك، أشار إلى أنّ "الإسرائيلي لم يتطرق في أي وقت أو بأي طروحات إلى مزارع شبعا، بل أقصى حد وصل اليه هو الحديث عن الغجر والـ13 نقطة"، موضحًا أنّه "عندما تقف المقتلة في غزة سننتقل لمرحلة جديدة في جنوب لبنان".

ودعا إلى "إدراج بند المقاومة نصًا دستوريًا"، مشيرًا إلى أنّه "في البند الثامن من الـ1701 لا يوجد كلمة منطقة فاصلة أو عازلة".

وأوضح الموسوي أنّ "شركة "توتال" قامت بأعمال التنقيب في البلوك رقم 4و9، لكننا نشكك في صحة ما تقوله وتفضلوا عطونا التقرير"، كاشفًا أنّ "في المرحلة المقبلة هدفنا هو تحرير الثورة البترولية من الحصار الأميركي".

وحول الاستحقاق الرئاسي، أكّد "أننا سنتمسك بترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية بالحوار الرئاسي".