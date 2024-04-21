الأب عازار خلال قداس حضره باسيل في جزين: نصلي للجنوب المعذب ولوطننا لبنان

شارك رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في القداس الإلهي في كنيسة مار انطونيوس في جزين، بحضور حشد من المؤمنين وأبناء المدينة.
وأشار النائب العام للرهبنة الانطونية المدبر الاول الاب بطرس عازار الذي ترأس الذبيحة الالهية إلى"أننا نصلي للجنوب المعذب ولوطننا لبنان"، وتوجه إلى النائب باسيل بالقول: "زيارتكم الى هذه المنطقة هي زيارة دعم لها".
وقال "من هذا الدير تم تقديم طلب تطويب الام ايزابيل خوري ، لافتًا الى "أننا هنا نتعاون لخدمة منطقة جزين ونكون ثابتين في هذه الأرض المقدسة ونقوم بما هو ضروري لتثبيت الوحدة الوطنية".
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