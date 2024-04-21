تعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح نائباً لأمير الكويت فترات غيابه عن البلاد

صدر في الكويت اليوم أمرٌ أميري بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف، نائباً لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت طوال فترات غيابه عن البلاد. وأشار البيان وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية إلى أنه يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولياً للعهد.



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