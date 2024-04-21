الرئيس الإيراني يزور باكستان لبحث توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - يتوجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، غدا إلى باكستان في زيارة تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، لبحث توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات.

ويلتقي الرئيس الإيراني، غدا الاثنين، بنظيره الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، أن زيارة رئيسي لباكستان، لا علاقة لها بالتوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، لافتًا إلى أنها كانت مخططة قبل التوترات الأخيرة.

وحسبما أفادت وسائل إعلام باكستانية، فإن الرئيس الإيراني سيزور مدينتي كراتشي ولاهور بالإضافة إلى العاصمة إسلام آباد حيث سيلتقي بالقيادة السياسية والعسكرية لباكستان.

وأضافت أن الزيارة سيشملها مناقشات في قضايا متعددة منها أمن الحدود وما يتعلق به من محادثات خاصة بعد التوتر بين إسلام آباد وطهران في يناير الماضي بعد أن دخل البلدين في أزمة دبلوماسية إثر قصف متبادل في المناطق الحدودية.

وسيبحث الجانبان أيضا إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مشتركة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأنه من المتوقع توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن.

كما سيتم مناقشة خط أنابيب الغاز المشترك بين البلدين، بعد أن أعطت الحكومة الباكستانية الضوء الأخضر للبدء في المرحلة الأولى بعد تأخير دام لسنوات.

وكان من المفترض أن يكتمل المشروع في ديسمبر 2014، لكن المخاوف الباكستانية من العقوبات الاقتصادية الأمريكية أدت إلى تأخير بدء المشروع.

من ناحية أخرى.. رغم تفاوت الروايات الإسرائيلية والإيرانية حول هجوم أصفهان، في الـ19 من أبريل/ نيسان الحالي، وعدم وجود معلومات رسمية واضحة حول السلاح المستخدم، إلا أن التقرير الذي تحدث فيه "يديعوت أحرنوت" عن استخدام إسرائيل لما وصفته بـ"صاروخ خفي" أطلقته طائرة حربية من خارج حدود إيران، يتوافق مع الصفات الخاصة بصاروخ "جاسم"، الذي تستخدم واشنطن وحلفاؤها.

ويقول موقع "ميسيل ثريت" إن صاروخ "جاسم" مصمم بهيكل ذو بصمة رادارية منخفضة (مخفي أو لا يظهر بحجمه الفعلي على رادارات أنظمة الدفاع الجوي)، كما أنه مزود بنظام اتصال يسمح للطائرة بتصحيح مسار الصاروخ بعد الإطلاق.

ضربات متبادلة

في الـ14 من أبريل الحالي، ردت إيران على قصف قنصليتها في دمشق بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، التي تعهدت بتنفيذ "ضربة انتقامية" ضد طهران، رغم تحذير واشنطن، التي أكدت أن التصعيد العسكري في المنطقة لن يخدم مصالح الأمريكيين ولا الإسرائيليين.



