خامنئي عن الهجوم على إسرائيل: قواتنا المسلّحة حققت إنجازات كبيرة والأساس كان إظهار قدراتها وإرادة شعبنا

شدد المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، على أنّ "الأساس في عملية قواتنا المسلحة كان إظهار قدراتها وإرادة شعبنا على الساحة الدولية"، وذلك في تعليق منه على الهجوم الإيراني الواسع في 13 نيسان على إسرائيل، ردًا على قصف قنصلية إيران في دمشق.

ولفت، في اجتماع مع قادة القوات المسلحة الإيرانية، إلى أنّ "مسألة عدد الصواريخ التي تم إطلاقها أو الصواريخ التي أصابت الهدف والتي يركز عليها الجانب الآخر هي مسألة ثانوي، القضية الأساسية هي ظهور قوة الإرادة الإيرانية والقوات المسلحة وشعبنا على الساحة الدولية، وإثبات أن انزعاج الجانب الآخر هو أيضا من هذه القضية".

وأكّد خامنئي، أنّ "قواتنا المسلحة نفذت هذه العملية بأقل تكلفة وحققت إنجازات كبيرة وهذا تم بحكمة عالية"، موضحًا أنّ "على القوات المسلحة ألا تتوقف، وأن تواصل عملها لابتكار أسلحة وأساليب حديثة في مواجهة العدو".