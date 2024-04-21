الدفاع الروسية تعلن تحييد ألف عسكري أوكراني خلال آخر 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحييد نحو 1000 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشارت الوزارة خلال عرضها لنتائج عمليات القوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث قامت مجموعة قوات "الغرب" بتحسين تموضع القوات وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية والقضاء على نحو 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير عدد كبير من قطع المدفعية وراجمة صواريخ "غراد" ومحطة رادار مضاد للبطاريات.

وأضاف البيان أن مجموعة قوات "الجنوب" قامت بتحسين تموضع القوات، وصد هجومين للعدو، وتحرير بلدة بوغدانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، والقضاء على نحو 440 عسكريا أوكرانيا، وتدمير 3 آليات ونظام دفاع جوي وراجمة صواريخ "غراد" وقطع مدفعية ومحطتي حرب إلكترونية و5 مستودعات ذخيرة.

كما قامت مجموعة قوات "المركز" بتحسين تموضع القوات، وصد 8 هجمات للعدو وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، والقضاء على نحو 360 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مدرعة و8 آليات ومدفع ومستودع وقود.

كما قامت مجموعة قوات "فوستوك" بتحسين تموضع القوات، وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، والقضاء على نحو 100 عسكري أوكراني، وتدمير مدرعتين و5 سيارات ومدفعين ومحطتي حرب إلكترونية.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

من ناحية أخرى أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ – 29"، ومنصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-300 بي إس" تابعة لنظام كييف.

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "خلال 24 ساعة، قام الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، بإسقاط طائرة من طراز "ميغ – 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار دنيبر، بالإضافة إلى مركز رادار للكشف عن الأهداف الجوية وقاذفة لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300 بي إس".

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 194 طائرة أوكرانية من دون طيار وثمانية صواريخ من منظومات الإطلاق الصاروخية المتعددة هيمارس و"أورغان" في يوم واحد.



