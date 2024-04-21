بايدن يرد على منتقدي حزمة المساعدات الأمريكية لإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أحدث حزمة مساعدات أمريكية ستوفر دعمًا حاسمًا لإسرائيل وأوكرانيا وتقدم مساعدات إنسانية إلى غزة والسودان وهايتي وغيرها من المواقع المتضررة من الصراعات والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم ، وستساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ .

وقال بايدن - في بيان نشره البيت الأبيض اليوم الأحد،- "صوت أعضاء من كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في مجلس النواب الأمريكي لصالح تعزيز مصالح أمننا القومي ، وإرسال رسالة واضحة حول قوة القيادة الأمريكية على المسرح العالمي " .

وأضاف: "عند نقطة المنعطف الحاسمة هذه، اجتمعوا معًا للاستجابة إلى نداء التاريخ، وإقرار تشريعات الأمن القومي التي نحن في أمس الحاجة إليها والتي ناضلت لعدة أشهر من أجل تأمينها " .

وتابع بايدن قائلا "يأتي ذلك في لحظة ملحة وبالغة الخطورة للغاية، حيث تواجه إسرائيل هجمات غير مسبوقة من إيران وأوكرانيا تحت القصف المستمر من روسيا".

وعبر الرئيس الأمريكي عن شكره لـ"رئيس مجلس النواب مايك جونسون، والزعيم حكيم جيفريز وائتلاف المشرعين من الحزبين في مجلس النواب الذين صوتوا لوضع أمننا القومي في المقام الأول".

وحث بايدن - بحسب البيان - مجلس الشيوخ على إرسال هذه الحزمة بسرعة إلى مكتبه ليتمكن من التوقيع عليها لتصبح قانونًا، ويمكن إرسال أسلحة ومعدات بسرعة إلى أوكرانيا لتلبية احتياجاتهم العاجلة في ساحة المعركة.

من جهته كتب اللفتنانت كولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن قرار مجلس النواب بالموافقة على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا لن يؤثر على مسار الصراع.

وأضاف ديفيس على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "هذا سيوفر المزيد من الأموال لصناعة الأسلحة، وسيسعد العديد من أعضاء الكونغرس لأنهم سيحصلون على مساهمات في الحملة الانتخابية، لكنه لن يغير الوضع في ساحة المعركة".

وأشار ديفيس أنه يشعر بالاشمئزاز من حقيقة أن الكونغرس الأمريكي لا يفهم أن هذا القرار لن يغير نتيجة الصراع، بل سيحكم على المزيد من الأوكرانيين بالإعدام.

وبرأيه، سيكون من الصعب الآن على كييف وكل من يريد استمرار الصراع في واشنطن أن يختلق الأعذار إذا لم يتغير شيء على أرض المعركة.

وافق مجلس النواب، يوم أمس السبت، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، والخطوة التالية هي إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها، بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا إقرار مشروع قانون يتضمن بندًا يقضي بمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.