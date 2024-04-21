خلال لقاء مع قادة الجيش الإيراني.. خامنئي يوجه رسالة للاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، أن القضية الأساسية بالنسبة لإيران هي إظهار قوتها على الساحة الدولية وليس عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل أو أصابت أهدافها.

وقال خامنئي خلال لقاء مع كبار قادة الجيش الإيراني، إن "الأساس في عملية قواتنا المسلحة كان استعراض قدراتها وإرادة شعبنا على الساحة الدولية".

وأضاف: "مسألة عدد الصواريخ التي أطلقت والتي أصابت الأهداف لا تعد أساسية في هذه العملية".

وأوضح أن "القوات المسلحة الإيرانية نفذت هذه العملية بأقل تكلفة وحققت إنجازات كبيرة وهذا تم بحكمة عالية".

وتابع: "على الجيش ألا يتوقف وأن يواصل عمله لابتكار أسلحة وأساليب حديثة في مواجهة العدو".

وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.

وردّت طهران، قبل نحو أسبوع، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وأمس الجمعة، استهدفت ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.

من ناحية أخرى قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن ردنا على الهجوم الإيراني لا يتناسب مع انتهاك الإيرانيين لسيادة إسرائيل.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن إلياهو يوسيان، الخبير في الشؤون الإيرانية والحائز على جائزة الدفاع الإسرائيلية، بشأن الهجوم المنسوب لبلاده على إيران، أن الإيرانيين غيروا الوضع الراهن.

وأوضح إلياهو يوسيان أن الإيرانيين بهجومهم على إسرائيل في الرابع عشر من الشهر الجاري قد انتهكوا بوضوح سيادة دولة إسرائيل وتحملوا المسؤولية عنها، مشيرا إلى أن الرد الإسرائيلي لا يتناسب مع هذا الاختراق، على حد قوله.

وسرعان ما أثارت تغريدة بن غفير غضب الحلفاء والأعداء السياسيين داخل إسرائيل، وكذلك ضحكات مكتومة من إيران، حيث كتب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، على "إكس": "لم يحدث من قبل أن ألحق وزير مثل هذا الضرر الجسيم بأمن البلاد وصورتها ومكانتها الدولية".

وتابع أنه "في تغريدة لا تغتفر مكونة من كلمة واحدة، نجح بن غفير، في السخرية من إسرائيل وفضحها من طهران إلى واشنطن".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بتعرض قاعدة عسكرية جوية إيرانية للقصف الإسرائيلي، حيث أوضحت بشأن الهجوم على إيران والمنسوب لإسرائيل، أن "القاعدة العسكرية التي تعرضت للقصف هي قاعدة جوية إيرانية تقع على بعد 22 كيلومترا من مدينة أصفهان".