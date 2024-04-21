تعيين رئيس الوزراء الكويتي المكلف نائبا للأمير في فترات غيابه

اعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم إن أمرا أميريا صدر بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف في منصب نائب الأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد.

وأضافت الوكالة أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح استقبل الشيخ أحمد عبدالله الصباح الذي أدى اليمين الدستورية أمامه في حضور كبار المسؤولين في الديوان الأميري.

ولم يعين أمير الكويت وليا للعهد منذ أن أدى اليمين الدستورية في كانون الأول الماضي أميرا للبلاد.

وسبق أن أصدر الأمير أمرا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح في منصب نائب الأمير عندما كان لا يزال يشغل منصب رئيس الوزراء. واستقال الشيخ محمد من رئاسة مجلس الوزراء في السادس من نيسان بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وتم تعين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء في 15 نيسان الجاري وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.