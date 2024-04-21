تفاصيل اجتماع أردوغان مع هنية بتركيا

ياسر رشاد - القاهرة - ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماعه مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة اسطنبول، الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة و"الحاجة الملحة" لوقف إطلاق النار، حسبما ذكر مكتبه، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ويعد هذا هو أول لقاء بين أردوغان وهنية منذ 7 أكتوبر الماضي عندما بدأت إسرائيل غزوها العسكري لغزة في أعقاب هجوم حماس، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أجرى زعيم حماس محادثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة.

وخلال اللقاء، قال الرئيس أردوغان إن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية للفت انتباه المجتمع الدولي إلى اضطهاد الفلسطينيين، وأكد في كل فرصة على ضرورة وضع حد للفظائع والحاجة الملحة إلى وقف دائم لإطلاق النار، جاء ذلك في بيان للرئاسة التركية.

وقال أردوغان إن تركيا زودت غزة بأكثر من 45 ألف طن من المساعدات الإنسانية من أجل “تخفيف بعض المعاناة” وستواصل القيام بذلك.

يتوجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، غدا إلى باكستان في زيارة تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، لبحث توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات.

ويلتقي الرئيس الإيراني، غدا الاثنين، بنظيره الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، أن زيارة رئيسي لباكستان، لا علاقة لها بالتوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، لافتًا إلى أنها كانت مخططة قبل التوترات الأخيرة.

وحسبما أفادت وسائل إعلام باكستانية، فإن الرئيس الإيراني سيزور مدينتي كراتشي ولاهور بالإضافة إلى العاصمة إسلام آباد حيث سيلتقي بالقيادة السياسية والعسكرية لباكستان.

وسيبحث الجانبان أيضا إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مشتركة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأنه من المتوقع توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن.

كما سيتم مناقشة خط أنابيب الغاز المشترك بين البلدين، بعد أن أعطت الحكومة الباكستانية الضوء الأخضر للبدء في المرحلة الأولى بعد تأخير دام لسنوات.

وكان من المفترض أن يكتمل المشروع في ديسمبر 2014، لكن المخاوف الباكستانية من العقوبات الاقتصادية الأمريكية أدت إلى تأخير بدء المشروع.