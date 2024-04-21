الدفاع الأمريكية يصدر أول تعليق بعد قرار أعضاء الكونغرس بمساعدة القوات المسلحة الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأحد، بيانا رسميا بشأن قرار الكونغرس بمنح أوكرانيا مساعدات مالية بهدف دعم القوات المسلحة الأوكرانية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بيان البنتاغون الذي تلاه الجنرال باتريك رايدر الذي قال إنه بعد التوقيع على مشروع قانون المساعدة العسكرية، ستتمكن الولايات المتحدة من نقل الذخيرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية من مستودعات البنتاغون في ألمانيا في وقت قصير.

وأضاف رايدر بالقول: "لدينا خدمات لوجستية موثوقة للغاية ويمكننا تنفيذ عملية النقل في غضون أيام قليلة"، لافتا إلى إن النقل سيتم بالسكك الحديدية.

ومرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يخصص مساعدات بقيمة 26.38 مليار دولار لإسرائيل، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضي.

وأظهرت بيانات التصويت موافقة 366 عضوًا بمجلس النواب الأميركي على مشروع القانون، المسمى "قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل"، مقابل تصويت 58 عضوًا ضده.

ويتضمن مشروع القانون مخصصات بقيمة 4 مليارات دولار لتجديد منظومتي الدفاع الجوي الإسرائيليتين "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، ومخصصات بقيمة 1.2 مليار دولار لمنظومة سلاح الطاقة الموجهة "الشعاع الحديدي"، ومخصصات بقيمة 2.4 مليار دولار لعمليات الجيش الأمريكي في المنطقة، ومخصصات بقيمة 3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة ومعدات وخدمات عسكرية متقدمة، من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.

من جهة أخرى أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أحدث حزمة مساعدات أمريكية ستوفر دعمًا حاسمًا لإسرائيل وأوكرانيا وتقدم مساعدات إنسانية إلى غزة والسودان وهايتي وغيرها من المواقع المتضررة من الصراعات والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم ، وستساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ .

وقال بايدن - في بيان نشره البيت الأبيض اليوم الأحد،- "صوت أعضاء من كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في مجلس النواب الأمريكي لصالح تعزيز مصالح أمننا القومي ، وإرسال رسالة واضحة حول قوة القيادة الأمريكية على المسرح العالمي " .

وأضاف: "عند نقطة المنعطف الحاسمة هذه، اجتمعوا معًا للاستجابة إلى نداء التاريخ، وإقرار تشريعات الأمن القومي التي نحن في أمس الحاجة إليها والتي ناضلت لعدة أشهر من أجل تأمينها " .

وتابع بايدن قائلا "يأتي ذلك في لحظة ملحة وبالغة الخطورة للغاية، حيث تواجه إسرائيل هجمات غير مسبوقة من إيران وأوكرانيا تحت القصف المستمر من روسيا".

وعبر الرئيس الأمريكي عن شكره لـ"رئيس مجلس النواب مايك جونسون، والزعيم حكيم جيفريز وائتلاف المشرعين من الحزبين في مجلس النواب الذين صوتوا لوضع أمننا القومي في المقام الأول".

وحث بايدن - بحسب البيان - مجلس الشيوخ على إرسال هذه الحزمة بسرعة إلى مكتبه ليتمكن من التوقيع عليها لتصبح قانونًا، ويمكن إرسال أسلحة ومعدات بسرعة إلى أوكرانيا لتلبية احتياجاتهم العاجلة في ساحة المعركة.