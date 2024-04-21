هنية: أتمنى رؤية روسيا بين الضامنين للأمن في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، بأنه يود أن يرى روسيا بين الضامنين للأمن في قطاع غزة.

وقال هنية خلال مقابلة مع قناة "خبر" التركية، "مطالبنا في هذا الشأن لا تزال سارية. نريد أن تكون مصر وقطر وتركيا وروسيا والأمم المتحدة دولا ضامنة".

وأضاف "بطبيعة الحال، ستكون الولايات المتحدة أيضا في المستقبل، ومع ذلك، فإن إسرائيل تعارض ذلك باستمرار".

المقبرة الجماعية الجديدة التي اكتشفها في مجمع ناصر الطبي تؤكد من جديد حجم الجرائم والفظائع التي يقترفها هذا الجيش المجرم، وأن عمليات القتل بالجُملة للمدنيين العزل، ما كانت لتتواصل، لولا الدعم السياسي والعسكري الا محدود، والغطاء الذي تمنحه إدارة الرئيس الأمريكي بايدن

وزير الخارجية المصري سامح شكري: نؤكد على ضرورة إدخال المساعدات بصورة كاملة لقطاع غزة ووقف عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

رئيسة حزب العمل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي تطالب حكومة نتنياهو بتفكيك كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي والتي لها تاريخ من الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بعد فرض أمريكا عقوبات عليها.

من ناحية أخرى أفاد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة باكتشاف مقبرتين جماعيتين بمستشفى ناصر في خان يونس، لافتا إلى العثور على جثث دون رؤوس وأجساد دون جلود وبعضهم "سرقت أعضاؤهم".

وقال إسماعيل ثوابتة المتحدث الحكومي إن "الاحتلال أعد مقبرة داخل أسوار مجمع ناصر لإخفاء جرائمه"، مرجحا "وجود 700 شهيد في مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال داخل مجمع ناصر"، جنوب قطاع غزة.

وأضاف: "اكتشفنا مقبرتين جماعيتين في مجمع ناصر الطبي ونتوقع وجود المزيد"، كاشفا أن "الاحتلال أعدم العشرات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية، وأن مصير عشرات ممن كانوا بمجمع ناصر لا يزال مجهولا بعد انسحاب الاحتلال".

وقال: "وجدنا بمجمع ناصر جثثا دون رؤوس وأجسادا دون جلود وبعضهم سرقت أعضاؤهم".

وطالب المتحدث باسم حكومة غزة بفتح تحقيق دولي لمعرفة أسباب تبخر وتحلل جثث بعض القتلى.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة نشرت الأحد التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ198 على القطاع، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 34097 قتيلا و76980 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.