الجيش الروسي يعلن سيطرته الكاملة على مدينة بوجدانوفكا في إقليم دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، بأن القوات الروسية استطاعت السيطرة على مدينة بوجدانوفكا بالكامل في إقليم دونيتسك، كما نجحت في التصدي لهجومين مضادين شنهما الجيش الأوكراني بالقرب من مستوطنات تشاسوف يار وكراسنوي.

وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن "وحدات المجموعة القتالية الجنوبية التابعة للجيش الروسي قامت بتحرير مستوطنة بوجدانوفكا بالكامل في دونيتسك، وتحسين مواقعها في المقدمة وألحقت هزيمة بالقوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنة كراسنوجوروفكا".

وتابع البيان: "علاوة على ذلك، تم صد هجومين مضادين من قبل تشكيلات القوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنة تشاسوف يار، وإلى الغرب من مستوطنة كراسنوي في دونيتسك".

وأوضح البيان أن هذه المعارك أسفرت عن خسارة الجيش الأوكراني ما يصل إلى 440 جنديًا وتدمير 3 سيارات ونظام دفاع جوي، ومدفع هاوتزر، ونظام إطلاق صواريخ جراد المتعدد، ومحطتي حرب إلكترونية، بالإضافة إلى 5 مستودعات ذخيرة ميدانية.

وفيما يخص التطورات على الجبهات الأخرى، ذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات المجموعة القتالية الغربية قامت بتأمين مواقع أكثر استراتيجية، وهزمت القوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنات نوفويجوروفكا ونوفوسيولوفسكوي في إقليم لوجانسك.

وأشار البيان إلى أن المعارك في لوجانسك أسفرت عن مقتل وإصابة 50 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبة مشاة قتالية ميكانيكية، وسيارتين عسكريتين، و13 مدفعا مختلفة الطرازات، ونظام إطلاق صواريخ جراد المتعدد، بالإضافة إلى محطة رادار مضادة للبطارية أمريكية الصنع.

على جبهة أخرى في إقليم دونيتسك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات المجموعة القتالية المركزية قامت بتحسين مواقعها التكتيكية، وتصدت لثماني هجمات أوكرانية مضادة بالقرب من مستوطنات نوفوباخموتوفكا وأومانسكوي وشومي ونوفجورودسكوي وبيرفومايسكوي في دونيتسك.

ونوه البيان عن أن الجيش الأوكراني خسر في هذه المعارك ما يصل إلى 360 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و8 سيارات عسكرية، ومدفع هاوتزر واحد، بالإضافة إلى مستودع وقود للمعدات العسكرية.

وفي سياق متصل رحب مجموعة من السياسيين الأوروبيين بقرار مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا ، فيما حثوا أوروبا على عدم التراخي وبذل المزيد من الجهد لدعم كييف وإنتاج الأسلحة والذخيرة.

وعلى الصعيد ذاته .. قال رئيس وزراء إستونيا كاجا كالاس إن تحرك مجلس النواب الأمريكي لتقديم مساعدات عسكرية عاجلة لأوكرانيا كان "قرارًا حاسمًا وصحيحًا" .. وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.