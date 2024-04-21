جانتس: الجبهة الشمالية مع لبنان تفرض علينا تحديا كبيرا وتستوجب التعامل العاجل معها

ياسر رشاد - القاهرة - أشار عضو مجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس إلى إننا نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، وجبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر علينا وتستوجب التعامل العاجل معها.

ولافت جانتس، إلى إننا لم نحقق كل أهداف الحرب بعد لكننا لم نتنازل عن أي منها.

وأكد جانتس، نعمل على أدوات ضغط جديدة سياسية واقتصادية وعسكرية لاستعادة المحتجزين في غزة.

كما أكد جانتس، أن الجيش يبذل أقصى جهد ويدفع أثمانا كبيرة لإعادة المحتجزين في قطاع غزة.

جهود مصرية مكثفة لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

كثفت مصر من جهودها لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، حيث استضاف السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، اجتماعات سفراء دول المملكة العربية السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، أعضاء اللجنة الخماسية حول لبنان، مع عدد من الكتل النيابية هي كتلة الاعتدال الوطني برئاسة النائب فيصل كرامي، وكتلة تجدد بمشاركة النواب فؤاد مخزومي وأشرف ريفي وأديب عبدالمسيح، وكتلة نواب التغيير، وكتلة حزب الطاشناق الأرمني.

وقال السفير المصري، إن مصر حريصة للغاية على ضمان أن تكون جهود اللجنة الخماسية داعمة لسيادة لبنان واستقلالية قراره الوطني وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأن الدول أعضاء اللجنة الخماسية الشقيقة والصديقة للبنان تنطلق من واقع علاقتها ومسئوليتها التاريخية تجاه الشعب اللبناني للمساعدة في توفير المناخ الإيجابي والثقة بين مختلف الأطراف اللبنانية لانتخاب رئيس جديد للبنان في أسرع وقت.