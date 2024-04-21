الصين تؤكد دعمها لتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن شاو تشنج موقف بلاده الثابت تجاه مجلس القيادة الرئاسي اليمني ودعم توجهات وأعمال المجلس بما يحقق الاستقرار والسلام في اليمن.

وذكرت قناة "اليمن" الفضائية أن القائم بأعمال السفير الصيني، أكد خلال لقائه اليوم في عدن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، استعداد حكومة بلاده لتقديم المزيد من الدعم لمجلس القيادة والحكومة لتجاوز الكثير من الإشكالات، وتحسين مستوى الأوضاع الخدمية والمعيشية في اليمن.

من جانبه، أكد اللواء البحسني ضرورة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين اليمن والصين، مشيرا إلى دور الصين الحيوي في تطوير مشاريع البنية التحتية في اليمن.

تحذيرات في الصين من عواصف رعدية وفيضانات بجنوب البلاد

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، اليوم الأحد، من وقوع عواصف رعدية وفيضانات في عدة مناطق بجنوب البلاد.

وتوقع المركز أن تتعرض منطقة قوانغشي المستقلة بجنوب البلاد لعواصف رعدية ورياح شديدة وأمطار غزيرة، وأن تستمر الأحوال الجوية القاسية حتى غدا الإثنين، وذلك حسب ما ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن).

وتابعت الشبكة أن الهطول الغزير للأمطار خلال اليومين الماضيين تسبب في احتجاز المواطنين داخل منازلهم، كما عرقل حركة النقل والقطارات في الجنوب.