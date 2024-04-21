سياسيون أوروبيون يرحبون بالمساعدات الأمريكية لأوكرانيا ويحثون أوروبا على زيادة الدعم

ياسر رشاد - القاهرة - رحب مجموعة من السياسيين الأوروبيين بقرار مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا ، فيما حثوا أوروبا على عدم التراخي وبذل المزيد من الجهد لدعم كييف وإنتاج الأسلحة والذخيرة.

وعلى الصعيد ذاته .. قال رئيس وزراء إستونيا كاجا كالاس إن تحرك مجلس النواب الأمريكي لتقديم مساعدات عسكرية عاجلة لأوكرانيا كان "قرارًا حاسمًا وصحيحًا" .. وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وكتب كالاس ، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) ، "أن أفضل طريقة لتأمين أنفسنا هي التأكد من أننا نساعد أوكرانيا على الانتصار في معركتها من أجل الحرية ، آمل أن يشجع هذا التصويت جميع الحلفاء على فحص مستودعاتهم وبذل المزيد من الجهد".

ومن جهته .. أكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أن الوقت الراهن هو الوقت المناسب للتذكير بأن الاتحاد الأوروبي يتعين عليه زيادة إنتاجه من الأسلحة والذخيرة والإمدادات لمساعدة أوكرانيا على أساس طويل الأجل.

وكتب بيلستروم ، على منصة "إكس" ، "إن التصويت في مجلس النواب الأمريكي يظهر ضرورة ذلك، وعلينا أن نقوم بواجبنا أيضًا".

وبدوره .. كتب وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي : "بالتعاون معاً فقط يمكننا وقف العدوان الروسي على أوكرانيا، ويجب على أوروبا أن تفعل المزيد، إن ترددنا في دعم أوكرانيا بشكل فعال يحفز الكرملين على المزيد من العدوان الذي يكلف المزيد من الأرواح".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على قانون تمرير حزمة المخصصات الأمنية لأوكرانيا ، التي تبلغ قيمتها أكثر من 60 مليار دولار ، بأغلبية 311 صوتا مقابل 112 صوتا.

ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد غد /الثلاثاء/ ، وإذا تم إقراره فسيوقع عليه الرئيس جو بايدن ليدخل حيز التنفيذ.