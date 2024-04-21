وزير الدفاع الإسرائيلي :نحتفظ بالحرية الكاملة في ضرب أي عدو

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب ا)

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الأحد، أن إسرائيل تحتفظ بالحرية الكاملة في ضرب أي هدف وأي عدو يعرضها للخطر .

جاءت تصريحات جالانت خلال تفقده الفرقة 210، وأجرى تقييمًا للوضع بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية مع قائد الفرقة وضباط الأركان،بحسب قناة "أي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وقال جالانت: "نحن نمنع قيام قوات حزب الله والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان"، مضيفًا: "إننا نحتفظ بكامل الحرية في العمل لضرب أي هدف وأي عدو يحاول تعريضنا للخطر".

يذكر أنه يتم شن هجمات في سوريا على أهداف إيرانية تنسب إلى إسرائيل ،من بينها استهداف المبنى القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق ، أسفر عن قتل قادة بارزين بالحرس الثوري،ما أدى لقصف انتقامي من جانب إيران لأهداف إسرائيلية، أعقبه رد من جانب تل أبيب في وقت سابق من الشهر الجاري.