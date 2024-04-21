افاد مراسل "النشرة" في بعلبك، بان قوة من الجيش داهمت بلدة السعيدة غربي مدينة بعلبك على خلفية اطلاق نار بين شبان من ال مشيك بسبب خلاف على قطعة ارض، وعملت القوة على توقيف عدد من الشبان وصادرة اسلحة وذخائر وعتاد عسكري استعملت في اطلاق النار والتحقيقات مستمرة باشراف القضاء المختص.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقيف عدد من الشبان ومصادرة اسلحة وذخائر وعتاد عسكري خلال مداهمة للجيش ببلدة السعيدة غربي بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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