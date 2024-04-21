نتانياهو يتوعد بزيادة الضغط العسكري على حماس في الأيام المقبلة

توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيادة "الضغط العسكري" على حركة حماس "في الأيام المقبلة"، في محاولة لضمان الإفراج عن الاسرى في قطاع غزة.
واوضح نتانياهو في بيان مصور عشية عيد الفصح اليهودي، "سنوجه ضربات إضافية ومؤلمة... في الأيام المقبلة سنزيد الضغط العسكري والسياسي على حماس لأن هذا هو السبيل الوحيد لدينا لتحرير الاسرى".
ويلوّح رئيس الوزراء منذ مّدة بشنّ هجوم بري على مدينة رفح في أقصى جنوب غزة حيث لجأ أكثر من 1,5 مليون شخص، مؤكدا ضرورة القيام بذلك للقضاء على آخر معقل رئيسي لحركة المقاومة الإسلامية في القطاع.
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