الجيش الإسرائيلي: لا علم لنا بأي عقوبات أميركية على وحدة "نتساح يهودا"

اعلن الجيش الإسرائيلي إنه لا علم له بأي عقوبات أميركية على وحدة "نتساح يهودا" العسكرية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد الوحدة بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وأوضح الجيش الاسرائيلي أن وحدة نتساح يهودا التابعة له وحدة قتالية نشطة وتعمل وفقا لمبادئ القانون الدولي. ولفت الى انه "بعد المنشورات حول فرض عقوبات على الوحدة، فإن الجيش الإسرائيلي لا علم له بهذا الأمر. وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن، فسيتم مراجعته".

واكد بان "الجيش الإسرائيلي يعمل ويواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقا للقانون".