فيضانات تجتاح منطقة الأورال الروسية.. وأوامر بإجلاء سكان عدة مناطق

ياسر رشاد - القاهرة -

أمرت السلطات في منطقة كورجان في جبال الأورال الروسية بإخلاء عدة مناطق، بسبب ارتفاع منسوب الأنهار بعد ذوبان كميات كبيرة من الثلوج وتساقط أمطار غزيرة على أرض غمرتها المياه بالفعل قبل الشتاء.

وتتعرض منطقة الأورال الروسية في كثير من الأحيان لفيضانات في هذا الوقت من العام، لكنها تشهد هذا العام أسوأ أحوال تم تسجيلها، وقالت السلطات إن منسوب نهر توبول تجاوز بالفعل أعلى مستوى منذ عام 1994.

وقالت السلطات عبر تطبيق تليجرام: "حان الوقت لجمع المتعلقات والوثائق وإيجاد مكان للحيوانات الأليفة"، وحثت الناس على مغادرة المناطق الخطرة.

الجيش الروسي يعلن سيطرته الكاملة على مدينة بوجدانوفكا في إقليم دونيتسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، بأن القوات الروسية استطاعت السيطرة على مدينة بوجدانوفكا بالكامل في إقليم دونيتسك، كما نجحت في التصدي لهجومين مضادين شنهما الجيش الأوكراني بالقرب من مستوطنات تشاسوف يار وكراسنوي.

وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن "وحدات المجموعة القتالية الجنوبية التابعة للجيش الروسي قامت بتحرير مستوطنة بوجدانوفكا بالكامل في دونيتسك، وتحسين مواقعها في المقدمة وألحقت هزيمة بالقوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنة كراسنوجوروفكا".

وتابع البيان: "علاوة على ذلك، تم صد هجومين مضادين من قبل تشكيلات القوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنة تشاسوف يار، وإلى الغرب من مستوطنة كراسنوي في دونيتسك".

وأوضح البيان أن هذه المعارك أسفرت عن خسارة الجيش الأوكراني ما يصل إلى 440 جنديًا وتدمير 3 سيارات ونظام دفاع جوي، ومدفع هاوتزر، ونظام إطلاق صواريخ جراد المتعدد، ومحطتي حرب إلكترونية، بالإضافة إلى 5 مستودعات ذخيرة ميدانية.

وفيما يخص التطورات على الجبهات الأخرى، ذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات المجموعة القتالية الغربية قامت بتأمين مواقع أكثر استراتيجية، وهزمت القوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنات نوفويجوروفكا ونوفوسيولوفسكوي في إقليم لوجانسك.

وأشار البيان إلى أن المعارك في لوجانسك أسفرت عن مقتل وإصابة 50 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبة مشاة قتالية ميكانيكية، وسيارتين عسكريتين، و13 مدفعا مختلفة الطرازات، ونظام إطلاق صواريخ جراد المتعدد، بالإضافة إلى محطة رادار مضادة للبطارية أمريكية الصنع.

على جبهة أخرى في إقليم دونيتسك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات المجموعة القتالية المركزية قامت بتحسين مواقعها التكتيكية، وتصدت لثماني هجمات أوكرانية مضادة بالقرب من مستوطنات نوفوباخموتوفكا وأومانسكوي وشومي ونوفجورودسكوي وبيرفومايسكوي في دونيتسك.