المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل تتعمد تنفيذ جرائم إبادة جماعية في غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الدكتور محمد المغبط أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تنفيذ جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال المغبط ، اليوم الأحد إنه "تم توثيق حالات عديدة تؤكد عرقة الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات بكافة أشكالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في القطاع".

وأضاف: أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بدخول ما يحتاجه قطاع غزة من المساعدات الطبية مع عدم وجود مبرر عسكري لمنع إيصال الوقود والمستلزمات الطبية"، لافتا إلى أن إسرائيل تمنع المنظمات الدولية من دخول غزة لطمس حقائق ما يحدث داخل القطاع.

رئيس وزراء بريطانيا: نواصل العمل من أجل التوصل لهدنة إنسانية فورية في غزة

أكد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك اليوم الأحد أن بلاده تواصل العمل من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ؛ لإيصال المزيد من المساعدات وإعادة المحتجزين إلى وطنهم بأمان ما يؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام على المدى الطويل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس وزراء بريطانيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين اليوم ، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي.

وقال سوناك : "إن الهدف النهائي للمملكة المتحدة يظل هو حل الدولتين القابل للتطبيق للإسرائيليين والفلسطينيين".. مؤكدا أن تركيز المملكة المتحدة يظل منصبا على إيجاد حل للأزمة في غزة..مشيرا في الوقت ذاته إلى دعم بلاده القوي للأمن الأردني والأمن الإقليمي على نطاق أوسع.

ووفقا للبيان ، استعرض الجانبان الجهود المشتركة لزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة بشكل كبير فضلا عن مشاركة المملكة المتحدة في عمليات إسقاط المساعدات بقيادة الأردن وممر بري إنساني إلى غزة بالإضافة إلى ممر المساعدات البحرية من قبرص.

واتفق الجانبان ، بحسب الحكومة البريطانية ، على أهمية دعم السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها لتحقيق الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

و استقبل ميناء رفح البري، اليوم الأحد، 31 مصابا و49 مرافقا فلسطينيا، قادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج في مستشفيات محافظات الجمهورية.

وصرح مصدر مسئول فى ميناء رفح البري بأن إجمالي شاحنات المساعدات الإنسانية المتنوعة التي تم إدخالها إلى قطاع غزة عبر منفذي رفح وكرم أبو سالم بلغ 258 شاحنة لإغاثة الفلسطينيين في القطاع.

وأوضح المصدر أنه تم إدخال 8 شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري؛ كما تم إدخال 250 شاحنة من المساعدات عبر منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم أيضا إدخال 4 شاحنات غاز و4 شاحنات سولار إلى القطاع عبر ميناء رفح.

إضراب شامل في الضفة الغربية تنديدا بمقتل 14 فلسطينيا داخل مخيم نور شمس

عمّ الإضراب العام كافة مدن وقرى الضفة الغربية حدادا على مقتل 14 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس، بمدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

ونُظم الإضراب بناءً على دعوة من القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، التي وصفت ما فعله الجيش الإسرائيلي بمخيم نور شمس بأنه "مجزرة مريبة".

وأُغلقت المدارس والجامعات، والمحلات التجارية، وسط دعوات لـ"الاستمرار بفعاليات المواجهة مع القوات الإسرائيلية في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب".