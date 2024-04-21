16 مصابًا في انقلاب أتوبيس عمال وسط الزراعات بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

أصيب 16 شخصًا - جميعهم عمال في إحدى الشركات - بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الأحد؛ جراء تعرضهم لوقوع حادث انقلاب أتوبيس يستقلونه في أرض زراعية على طريق أبو حماد - الزقازيق في نطاق مركز شرطة أبو حماد في محافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول كلًا من: "إياد رأفت" 34 سنة، و"إبراهيم محمد" 32 سنة، و"سلامة جمعة" 35 سنة، و"عبدالرحمن ياسر" 23 سنة، و"محمد أنور" 37 سنة، وأحمد محمد" 41 سنة، و"رضا محمد" 35 سنة، و"ياسين مصطفى" 31 سنة، و"إسماعيل محمد" 35 سنة، و"عادل عبدالمنعم" 25 سنة، و"رضا فتحي" 28 سنة، و"فرج عبدالمنعم" 34 سنة، و"أحمد عبدالكريم" 30 سنة، و"لطفي محمد" 28 سنة، و"محمود فهمي" 35 سنة، و"محمد أحمد" 26 سنة، جميعهم عمال ومقيمين في نطاق مركز شرطة الزقازيق، مصابين بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة من الجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة عدد من العمال في انقلاب أتوبيس يستقلونه في أرض زراعية على طريق أبو حماد - الزقازيق في نطاق مركز شرطة أبو حماد.

جرى تقديم الإسعافات الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.