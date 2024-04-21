بينها الأهلي ومصر.. سعر الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الأحد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدولار في 7 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد، فيما استقر السعر في بنك البركة والقاهرة، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

سعر الدولار في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبي، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.