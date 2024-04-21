حدث في 8 ساعات| موجه حارة بعد 48 ساعة.. وتحذير لأصحاب شقق الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل موجة حارة جديدة تبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 23 أبريل 2024.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

قرار حكومي بتحديد أوزان وأسعار رغيف الخبز والفينو- قائمة

أصدر الدكتور على المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفينو.

ونص القرار الصادر على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما 150 قرشا ووزن 40 جراما 75 قرشا ووزن 25 جراما 50 قرشا.

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هل يجوز توصيل المرافق للعقارات المتصالح عليها؟.. محام يُجيب

كشف عمرو فؤاد عوض المحامي، الموقف القانوني من إدخال مرافق المياه والكهرباء والغاز للعقار المتصالح عليه بعد انتهاء كافة إجراءات التصالح.

وقال "عوض"، لمصراوي، إن قانون التصالح في مخالفات البناء أجاز إدخال المرافق للعقار المتصالح عليه حيث نصت المادة (10) من قانون التصالح: "إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، مع اشتراطها في حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل".

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موجة حارة لمدة 72 ساعة.. الأرصاد تعلن الموعد والتفاصيل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل موجة حارة جديدة تبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 23 أبريل 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان حالة الطقس لمدة 6 أيام، إنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل 23 أبريل وحتى الخميس 25 أبريل يوجد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، على جميع المناطق، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا.

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بعد أنباء سرقته.. أحدث 5 صور لسرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

نشرت وزارة السياحة والآثار، أحدث صور لـ "سرير أمينة هانم إلهامي"، والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي توفيق.

وأظهرت الصور المرسلة من الوزارة، وجود فريق من المرممين بجانب السرير في إشارة إلى إجراء أعمال الترميم للسرير في متحف قصر محمد علي بالمنيل.

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40 ألف جنيه غرامة.. تحذير لأصحاب شقق الإسكان الاجتماعي

حذرت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي من بيع الوحدات أو تأجيرها أو تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى أي نشاط آخر.

ومنذ بداية العام الماضي وحتى الآن، نفذ صندوق الإسكان الاجتماعي 889 حملة على مستوى أجهزة المدن الجديدة والمحافظات من خلال مديريات الإسكان بواقع 377 حملة على مستوى الأجهزة، و512 حملة على مستوى المديريات، وذلك فى إطار منظومة الضبطية القضائية للتأكد من شغل المستفيدين لوحداتهم،

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نشاط للرياح وأتربة عالقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

ووفقًا لـ"الأرصاد"، فإن طقس الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المخلتفة، منها نشاط للرياح.

وذكرت "الهيئة"، أنه اعتبارًا من الثلاثاء القادم 23 أبريل 2024 وحتى الخميس 25 أبريل 2024، تشهد حالة الطقس ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء؛ ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا.

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بعد تحذيرات الأرصاد.. طبيب بيطري يكشف خطورة الذباب الصحراوي على المواشي

كشف الدكتور محمد منتسب غالب الطبيب البيطري، عن مخاطر الذباب الصحراوي على المواشي "أبقار وجاموس وماعز وخيول" وطرق الوقاية منه.

وقال "غالب"، لمصراوي، إن الذباب الصحراوي له تداعيات خطيرة على المواشي بكافة أنواعها حيث يتسبب في نقل أمراض الحمية القلاعية والجلد العقدي و حمى الوادي المتصدع التي تتسبب في نقص وزن الماشية ونقص كميات الألبان.

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