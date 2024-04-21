الاتحاد الأوروبي يسعى لاتفاق مع لبنان بشأن المهاجرين

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إن العمل جار للتوصل إلى اتفاق مع لبنان من أجل منع تدفق مزيد من اللاجئين والمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف خريستودوليدس، في حوار صحفي نُشر اليوم الأحد في ألمانيا، أن بلاده تريد مساعدة لبنان في التعامل مع اللاجئين بحيث لا يأتي المزيد منهم إلى قبرص.

وأوضح أنه يعتزم السفر إلى لبنان في الثاني من مايو المقبل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للإعلان عن حزمة مالية ملموسة من الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، أكد الرئيس القبرصي أن الحزمة لن تتضمن فقط مساعدات مالية، ولكن أيضا دعما لمؤسسات لبنانية مثل القوات المسلحة، التي تعتبر عامل استقرار في البلاد. ووصف خريستودوليدس الوضع الراهن في قبرص بالحرج حيث وصل إليها، منذ بداية العام الحالي، 4000 مهاجر، مقارنة بـ 78 فقط خلال الربع الأول من العام الماضي.

تقع لبنان على بعد نحو 160 كيلومترا من قبرص، التي يحاول المهاجرون الوصول إليها بحرا من مدينة طرابلس في شمال لبنان.

كان الاتحاد الأوروبي قد توصل مؤخرا إلى اتفاقيات تعاون ودعم جديدة مع مصر وتونس وموريتانيا، من شأنها تقديم مساعدات مالية تقدر بمليارات اليورو.