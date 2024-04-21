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وزير الخارجية يصل لوكسمبورج للمشاركة في منتدى التعاون الخليجي - الأوروبي

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وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد إلى دوقية لوكسمبورج، وذلك للمشاركة في المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي.

ويبحث مو وزير الخارجية مع المشاركين في المنتدى سبل تعزيز التعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وأهمية التنسيق متعدد الأطراف، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما سيعقد عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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