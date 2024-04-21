وزير الخارجية يصل لوكسمبورج للمشاركة في منتدى التعاون الخليجي - الأوروبي

ويبحث مو وزير الخارجية مع المشاركين في المنتدى سبل تعزيز التعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وأهمية التنسيق متعدد الأطراف، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما سيعقد عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى.
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