محكمة عسكرية أمريكية تدين ضابطا بحريا بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية

ياسر رشاد - القاهرة -

أدانت محكمة عسكرية أمريكية اليوم الأحد ضابطا بحريا أمريكيا مقيما في اليابان بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية ، فيما ستصدر حكمها عليه في 7 مايو المقبل.

وذكر بيان صدر عن دائرة التحقيقات الجنائية البحرية وأوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن الضابط الأمريكي برايس بيديسيني ، وهو رجل إطفاء ، وجهت إليه ثماني تهم تتعلق بالتجسس في فبراير الماضي بزعم تقديم وثائق لموظف في حكومة أجنبية خلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى مايو 2023.

وقال عمر لوبيز مدير دائرة التحقيقات الجنائية البحرية :"هذا الحكم بالإدانة يحمل بيديسيني المسؤولية عن خيانته لبلاده وزملائه في الخدمة".. مضيفا أن "أعداء الولايات المتحدة لن ينالوا في محاولاتهم للحط من تفوقنا العسكري.

وأضاف :"ومع ذلك يجب أن يكون الجمهور الأمريكي واثقًا من معرفة أن دائرة التحقيقات الجائية البحرية لن ينال أيضًا في مهمتنا المتمثلة في ردع وتعطيل وهزيمة التهديد المستمر من كيانات الاستخبارات الأجنبية، وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من أعضاء الخدمة البحرية هم موظفون عموميون شرفاء ومخلصون فإن الدائرة مستعدة لفضح أولئك الذين ليسوا كذلك".

وأفادت الدائرة ، في بيانها ، بأن التحقيقات كشفت أن بيديسيني قام بتسليم معلومات سرية ومعلومات دفاعية وطنية إلى موظف في حكومة أجنبية بدءًا من نوفمبر 2022 فيما لم تكشف عن هوية الدولة الأجنبية.