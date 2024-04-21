اليمن يبحث مع أمريكا والأمم المتحدة التطورات بالمنطقة ودعم البعثات بمختلف المجالات

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن مستجدات الأوضاع على المستوى المحلي والتطورات في المنطقة، ودعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأشار رئيس الوزراء اليمني - خلال اللقاء الذي تم عبر الفيديو كونفرانس، بحسب ما نقلته قناة "اليمن" الفضائية - إلى مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإجراءات الحكومية لاحتواء التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وحربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني فيما جدد السفير الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في التعاطي مع التحديات القائمة.

ومن ناحية أخري، التقي وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري برئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) الجنرال مايكل بيري، وأكد الجهود التي تبذلها البعثات والمنظمات الأممية والإنسانية في مختلف المجالات، ومنها (أونمها).

وشدد على تذليل الحكومة اليمنية لكافة الصعوبات أمام البعثات والمنظمات، لتمكينها من أداء مهامها بكل سلاسة، لافتا إلى ضحايا الألغام من المدنيين الذين يسقطون بشكل شبه يومي نتيجة للألغام الكثيفة التي زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في مختلف المناطق، خاصة في الحديدة.

ومن جهته، ثمن الجنرال مايكر بيري تعاون الحكومة اليمنية مع بعثة (أونمها)، مؤكدا بذل الجهود لتعزيز مهمة المبعوث الأممي لجلب السلام لليمن.

الهيئة العليا للانتخابات التونسية: إعلان الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية غدًا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات التونسية محمد التليلي المنصري أن مجلس الهيئة سيعلن غدًا الإثنين الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال المنصري في تصريح صحفي، اليوم الأحد إنه "سيتم غدا أيضا التصديق على القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وخاصة ملاءمة القرار الترتيبي للشروط الجديدة الواردة في دستور 2022".

وأوضح أن الشروط الجديدة تتعلق بالجنسية وسن المترشح، بالإضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وملاءمتها للدستور مع الإبقاء على ذات الشروط السابقة الواردة بالقانون سنة 2014.

جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية بقصف من لبنان على منطقة عرامشة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الرائد (احتياط) دور تسيمل، نائب قائد السرية في الكتيبة 8103، لواء عتسيونى (6)، متأثرا بجراحه بعد إصابته بجروح خطيرة فى 17 أبريل الجارى، نتيجة عمليات إطلاق نار من لبنان نحو عرب عرامشة.

ويوم الأربعاء الماضى، انطلقت صواريخ من لبنان فى اتجاه هدف عسكرى فى محيط قرية "عرب عرامشة"، فى أقصى الجليل الغربى.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الصواريح استهدفت قاعدة "بيت هيلل" الإسرائيلية فى إصبع الجليل، وأصابتها بصورة مُباشرة.

وقد أعلن حزب الله اللبناني، الأربعاء الماضى، استهداف عدّة مواقع إسرائيلية على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقال الحزب، فى بيان، إنه استهدفت مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة "يرؤون" (قرية صلحا اللبنانية المحتلة)‌‎، ومبنىً يستخدمه جنود العدو فى مستعمرة "المنارة‌"، وأصابتها جميعها إصابات ‏مُباشرة.‏