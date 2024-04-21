المستشار الألماني يؤكد هاتفيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد المستشار الألمانى أولاف شولتز، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الهدف الآن هو تجنب التصعيد الإقليمي واشتعال الأزمة في الشرق الأوسط.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبستريت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي اطلع المستشار الألماني على تطورات الوضع في المنطقة، فيما رحب شولتز بقرار رؤساء الدول والحكومات في المجلس الأوروبي بفرض مزيد من العقوبات على إيران.

وأضاف المتحدث أن المستشار الألماني شدد على أن الحكومة الفيدرالية الألمانية ستواصل التنسيق بشكل وثيق مع شركاء مجموعة الدول الصناعية السبع وفي الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع فى الشرق الأوسط والأدنى.

وفي سياق آخر، أعلن حزب الله استهدافه التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها بشكل مباشر

يشار إلى أنه تعرض منزل في بلدة الجبين جنوب لبنان لغارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أعضاء من "حزب الله" وإصابة اثنين آخرين. تم نقل الجرحى وانتشال الجثث عن طريق فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المستشفيات المحلية.

وفي سياق متصل، قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارتين بالصواريخ صباح اليوم على بلدتي عيتا الشعب وكفركلا، بينما قامت المدفعية بقصف بلدة علما الشعب وعين الزرقاء، إضافة إلى استهداف أطراف كفرحمام وراشيا والهبارية والضهيرة.

من جانبه، أعلن "حزب الله" تنفيذ 8 عمليات حتى الآن، حيث استهدف موقع حدب يارين واستهدف بالأسلحة الصاروخية تجمعًا لجنود إسرائيليين في جبل عداثر وتجمعًا آخر شرق مستوطنة "إيفن مناحم"، إضافة إلى استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وتجمعًا للجنود في محيطه بقذائف المدفعية، واستهداف التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا وتدميرها.

وفي إطار الرد على الغارات التي استهدفت بلدات عيتا الشعب وكفركلا والجبين، أعلن حزب الله استهداف مبانٍ يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة شلومي بالأسلحة المناسبة، ومبانٍ أخرى يستخدمها جنود في مستوطنة المطلة.