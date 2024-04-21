رئيس الوزراء الكندي يجدد دعوته إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة -

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الأحد مجددا إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط ، في أعقاب غارة جوية في إيران يشتبه على نطاق واسع بأنها هجوم انتقامي من قبل إسرائيل.

وقال ترودو ، للصحفيين في فيكتوريا مقاطعة ريت كولومبيا ، : "يجب القيام بكل شيء لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة والعودة إلى المسار نحو دعم الناس في المنطقة"..مضيفا :"إن كندا تدين الهجوم الإيراني غير المسؤول على الإطلاق بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع.. انضم الليبراليون إلى الولايات المتحدة في حث إسرائيل على عدم الرد.. مشيرين إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أنهم أحبطوا 99 % من مئات الأسلحة التي ألقتها إيران على بلادهم.

وأخذت حكومة ترودو علماً بالتقارير التي تفيد بأن إسرائيل كانت وراء هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة جوية رئيسية في إيران، لكنه توقف عن إدانة إسرائيل أمس الجمعة.

وبدلا من ذلك دعا ترودو مرة أخرى إلى تدفق المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة..مجددا دعوة كندا المستمرة منذ عقود إلى حل الدولتين أي إقامة دولة إسرائيل مسالمة وآمنة وديمقراطية تعيش إلى جانب دولة فلسطينية مسالمة وآمنة وديمقراطية.

وعلى صعيد آخر .. التقى رئيس الوزراء الكندي مع الرئيس البولندي أندريه دودا في قاعدة القوات الكندية في اسكويمالت بمقاطعة بريتش كولومبيا الغر الكندي.

وأكد ترودو ودودا مجددًا دعمهما الثابت لأوكرانيا، بعد أكثر من عامين من بدء الغزو الروسي ، حيث ناقشا سبل مواصلة دعم أوكرانيا وأعربا عن دعمهما للرئيس زيلينسكي وجهوده من خلال صيغة السلام في أوكرانيا ، وفقا لبيان صادر اليوم عن مكتب رئيس الوزراء الكندي.

وأشار الزعيمان إلى التزامهما المشترك بتعزيز الأمن عبر الأطلسي وناقشا الاستعدادات الجارية لقمة قادة الناتو المقبلة في واشنطن العاصمة في يوليو، كما ناقشا مساهمات كندا المحتملة في أمن الطاقة في بولندا، بما في ذلك من خلال التعاون والتجارة في قطاعي الطاقة النووية والهيدروجين.

وشهد اللقاء مناقشات أيضًا حول الفرص والتحديات الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتلقيا إحاطة ذات صلة من البحرية الملكية الكندية.