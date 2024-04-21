الهيئة العليا للانتخابات التونسية: إعلان الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات التونسية محمد التليلي المنصري أن مجلس الهيئة سيعلن غدًا الإثنين الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال المنصري في تصريح صحفي، اليوم الأحد إنه "سيتم غدا أيضا التصديق على القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وخاصة ملاءمة القرار الترتيبي للشروط الجديدة الواردة في دستور 2022".

وأوضح أن الشروط الجديدة تتعلق بالجنسية وسن المترشح، بالإضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وملاءمتها للدستور مع الإبقاء على ذات الشروط السابقة الواردة بالقانون سنة 2014.

جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية بقصف من لبنان على منطقة عرامشة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الرائد (احتياط) دور تسيمل، نائب قائد السرية في الكتيبة 8103، لواء عتسيونى (6)، متأثرا بجراحه بعد إصابته بجروح خطيرة فى 17 أبريل الجارى، نتيجة عمليات إطلاق نار من لبنان نحو عرب عرامشة.

ويوم الأربعاء الماضى، انطلقت صواريخ من لبنان فى اتجاه هدف عسكرى فى محيط قرية "عرب عرامشة"، فى أقصى الجليل الغربى.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الصواريح استهدفت قاعدة "بيت هيلل" الإسرائيلية فى إصبع الجليل، وأصابتها بصورة مُباشرة.

وقد أعلن حزب الله اللبناني، الأربعاء الماضى، استهداف عدّة مواقع إسرائيلية على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقال الحزب، فى بيان، إنه استهدفت مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة "يرؤون" (قرية صلحا اللبنانية المحتلة)‌‎، ومبنىً يستخدمه جنود العدو فى مستعمرة "المنارة‌"، وأصابتها جميعها إصابات ‏مُباشرة.‏