شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: لا مجال لـ"سلق القوانين" والمشاركة مفتوحة لكل الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروعات القوانين تأخذ وقتها في المناقشة تحت القبة، وليس هناك مجال لسلق القوانين أو الاقتصاد فيها، بل أن المجال مفتوح من أوسع الأبواب للمشاركة النيابية لكافة النواب خلال المناقشة في جميع مراحلها انطلاقا من اللجان النوعية المختصة.

وقال "جبالي" خلال أولي الجلسات العامة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون تتيح لجميع الأعضاء الإشتراك في جلسات جميع اللجان حتى ولو لم تكونوا أعضاء فيها، بما يتيح دراسة جميع مشروعات القوانين، وهو ما أتيح أيضا لمشروع القانون المعروض والذي أخذ وقت طويل جدا في المناقشات التي بدأت منذ الفصل التشريعي الأول وكذا أمام مجلس الشيوخ نهاية بمناقشة اللجنة البرلمانية بمجلس النواب بما يعني أنه أخذ مساحة زمنية غير عادية.

وأضاف "جبالي"، أنه للنواب المبادرة في حضور اللجان اللاتي ليسوا أعضاء فيها، والمجال مفتوح كما تعلمون.

وتابع رئيس مجلس النواب قائلا: "البعض قال سابقا كلمة سلق القوانين، لكن حرية الرأي تمنعني التداخل وحذف من المضبطة غير أنكم تغضبون لذلك، وأؤكد أنه لا مجال لاقتصار أو سلق القوانين تحت هذه القبة، والمجال مفتوح من باب واسع، وارجو منكم أيضا المبادرة في حضور اللجان التي ترغبون الحضور فيها دون قيد أو شرط".

وكان النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد أبدي ملاحظة حول عدم كفاية الوقت اللازم لدراسة القانون منذ وقت إرساله، أول أمس، لاسيما مع غلق باب التقدم للحصول على الكلمة قبل الجلسة بـ24 ساعة، مطالبا بمراعاة هذا الأمر لاحقا.