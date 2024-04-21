شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يتحدثون لأول مرة تحت قبة المجلس بمقره الجديد فى العاصمة الإدارية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تحدث الأعضاء بمقر المجلس الجديد الكائن بمقر العاصمة الإدارية، ويعد هذا الحضور الثاني للنواب لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية حيث كانت الجلسة الأولي خاصة بأداء اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية جديدة، بينما اليوم الأحد كانت جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.

ويعد مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة من أكبر البرلمانات بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تمّ تشييده على مساحة 26 فدانًا.

تسع القاعة الرئيسية لمجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية 1000 عضو، بمسطح 3 أضعاف المبنى الحالي الكائن بشارع القصر العيني، يعد مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، أيقونة العمران الحديث في مصر، حيث فاز بجائزة مجلة ENR الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية.

وأقيم المبنى على مساحة تصل لنحو 109 آلاف متر مربع، ويضم ملحق بالقاعة الرئيسية، ومجموعة مبانٍ خدمية منفصلة تشمل دور عبادة، ومركز طبي، ومبنى للشرطة، ووحدة إطفاء وسجل مدني، وقاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ويشتمل المبنى على 3 أجنحة رئيسية، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، كما تعلو القاعة الرئيسية قبة وسطية تعد من أكبر القباب التي تم تنفيذها على مستوى العالم.

ويضم المجلس الجديد 720 مكتبًا، ويضم المبنى الرئيسي مكاتب تتسع لـنحو 3200 موظف، واستراحة للنواب، و10 قاعات تشتمل على مركز إعلامي ومركز المعلومات ومتحف، ويضم 26 عامودًا فرعونيًا، 233 عامودًا للديكور.



اولى-جلسات-مجلس-النواب-بمقره-بالعاصمة-الإدارية



اولى-جلسات-مجلس-النواب-بمقره-بالعاصمة-الإدارية



اولى-جلسات-مجلس-النواب-بمقره-بالعاصمة-الإداري



اولى-جلسات-مجلس-النواب-بمقره-بالعاصمة-الإدارية