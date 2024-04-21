شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يشكرون الرئيس السيسى على مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة الأولى لمجلس النواب بالمقر الجديد الكائن بالعاصمة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، توجيه النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مقر المجلس، كما تقدموا لأنفسهم بالتهاني علي وجودهم بالمقر الجديد.

ووجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية، معتبرا ذلك إنجازا جديدا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلي أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يشهد حالة من النشاط البرلماني، مؤكدا أن برلمان مصر الجديد بالعاصمة الإدارية إنجاز للرئيس".

وبشأن قانون التأمين الموحد، قال "السجيني":" أوافق علي مشروع القانون لعدة أسباب، أهما أن مشروع القانون الجديد ضم أنشطة جديدة لقطاع التأمين منها التأمين متناهى الصغر".

وأوضح أنه لأول مرة أفرط مساحة جديدة للتأمين الصحي، بالإضافة إلي المجمعة الخاصة بحوافز النقل السريع التي سوف تعطي دخل أكبر للمتضررين".

فيما قالت النائبة سكينة سلامة، بداية كلمتها أولا أهنئ الجميع بمناسبات عيد الفطر وعيد تحرير سيناء وعقد الجلسة العامة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، مضيفة :" إن التأمين الموحد يأتي في ضوء التوجيهات نحو خطة الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلي أنها تقدمت بمشروع قانون خاص بالتأمين الموحد بعدما تلقيت الكثير من المشكلات".

وأوضحت أنها تلقيت مشكلات عديدة من المواطنين، وهو الأمر الذي يثبت أن مجلس النواب يستجيب لشكاوى المواطنين ويصدر تشريعات لدعم المواطنين" مشيرة إلي أنه لأول مرة في مجلس النواب بالعاصمة الإدارية بعد جلسة تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى تعقد أول جلسة لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد الذي يحمي وينحاز إلي المواطن".

بدوره قال النائب عبد الوهاب خليل، قطاع التأمين من القطاعات المهمة التي لابد أن يكون لها نظرة، وكان لابد من قانون يوحد قطاع التأمين الذي يشهد حالة من النمو السريع"، معلنا الموافقة علي مشروع القانون".

فيما قال النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الانتقال إلي مقر المجلس بالعاصمة الإدارية يستحق التهنئة ونقول مبروك ونأمل أن تكون فاتحة خير".

وأشار إلي أن النشاط التأمين هام للغاية، ونأمل أن يدرس قطاع التأمين بنسبة 3% من دخل النتائج القومي" موضحا أن القانون يتضمن مزايا كبيرة وأرى أن هذا القانون لغي 3 قوانين واستبدالها بمواد جديدة".

عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية.