شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة وأحمد حلمى أبرز الفنانين الداعمين للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر تأثير التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقوة خلال الفترة الماضية سواء في انتشاره بكافة المحافظات ودعم الأسر الأكثر احتياجا وتقديم خدمات حقيقية ملموسة على أرض الواقع، بالإضافة إلى دعمه القوى لأهالى فلسطين حيث ظهرت حافلات التحالف الوطنى للعمل الأهلى في مقدمة صفوف حافلات المساعدات الإنسانية والإغاثية أمام معبر رفح البري لتوصيلها إلى أهل غزة لتساعدهم في مصابهم والجرائم الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني تجاههم في تداعيات أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وهو الانتشار الذى لفت انتباه الكثيرين وشجعهم على تقديم الدعم لاستمرار جهود التحالف الحثيثة، حيث تبرعت الفنانة الكبيرة لبلبة بالفستان الذي ظهرت به في فيلم "الشيطانة التي أحبتني" لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

وقالت الفنانة لبلبة": "عمل من أعمالي التي أعتز بها جدًا.. الشيطانة التي أحبتني.. الفستان ده اتنفذ مخصوص.. اسمحولي إني أتبرع بيه.. دي أقل حاجة أقدر أقدمها لإخواتنا غير القادرين.. وكل الشكر لمؤسسة راعي مصر".

ويدخل فستان لبلبة من عملها الفني "الشيطانة التي أحبتني"، في مزاد خيري في حفل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مؤسسة راعي مصر، بولاية نيو چرسي الأمريكية.

يتضمن الحفل مزادا خيريا يشارك فيه عدد من الفنانين ببعض من مقتنياتهم التي ظهروا بها في أعمالهم الفنية لصالح دعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر، حيث تبرع أيضا الفنان أحمد حلمى بالساعة التي ظهر بها في فيلم عسل أسود لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

وقال الفنان أحمد حلمي في كلمته للإعلان عن طرح ساعته في مزاد خيري بأمريكا: "دي ساعتي في عسل أسود بعلبتها.. أتمنى تعجبكم وأتمنى تجيب أعلى سعر".