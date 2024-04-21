شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية تسجيل مولودك الجديد وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل في 2021، كافة الخطوات التي عليك اتباعها بمجرد استقبال مولودك الجديد، لقيده في الجهات الرسمية وفقًا لأحكام هذا القانون، فقد نص القانون على الآتي:

1. ضرورة تسجيل مولودك خلال مدة زمنية قدرها 15 يومًا من تاريخ ولادته.

2. إذا تمت الولادة داخل قرية فعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية خلال 7 أيام من تاريخ التبيلغ بالولادة.

3. ألزم القانون مكتب الصحة بضرورة إرسال التبليغات للسجل المدني خلال 3 أيام من تاريخ التبليغ لقيدها في سجل المواليد.

4. والد الطفل أو والدته هما من لهما الحق في التبليغ عن الولادة، واشترط على الأم ضرورة اثات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، أو مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات، أو العمدة أو الشيخ.

5. يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

