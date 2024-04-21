تذكر ولا تنس.. 15 إجراء عند تعاملاتك فى توكيلات الشهر العقارى.. برلماني

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " تذكر ولا تنسى.. عند تعاملاتك فى توكيلات الشهر العقارى"، استعرض خلاله 15 إجراء لابد من توافرها فى أغلب المعاملات العقارية، و17 نوع من التوكيلات لابد من التعرف عليها فى البيع والشراء والإيجار، حيث أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي مصلحة قانونية عريقة مستقلة وقائمة بذاتها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والمعنوية المستقلة، ويمثلها قانونا رئيسها وليست جهة معاونة، وتتبع إداريا وزارة العدل كالعديد من دول العالم، وكما تتبع الهيئات القضائية، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق أنشئت بموجب القانون رقم 114 لسنه 1946 م وهو العام الذي انشأ فيه الشهر العقاري جنبا إلى جنب مع إنشاء اعرق المؤسسات القضائية إلا وهو مجلس الدولة المصري.

وخلال الفترة الماضية شهدت منظومة الشهر العقاري والتوثيق عملية تطوير نوعية وطفرة غير مسبوقة من خلال محاور متعددة سواء على صعيد التوسع الجغرافي أو ميكنة ورقمنة الخدمات، وتهيئة بيئة العمل المناسبة، ورفع كفاءة المقرات المختلفة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها الممنهجة نحو بناء مصر الرقمية والنهوض بالأداء الحكومي على مختلف المستويات، بما يضمن تقديم خدمة متميزة، وحماية ممتلكات المواطنين، وتشجيع بيئة الاستثمار، هذا إلى جانب إجراء التعديلات القانونية اللازمة التي توفر التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين لتسجيل وتوثيق ممتلكاتهم، وذلك من خلال قانون الشهر العقاري الجديد الذي دخل تطبيقه حيز التنفيذ.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الشروط والإجراءات والمستندات الواجب توافرها عند تعاملاتك فى توكيلات الشهر العقارى فى اغلب المعاملات العقارية أنها أهم ورقة لأى شخص فى البيع والشراء والإيجار، خاصة أن القانون يحقق مجموعة من التسهيلات في إجراءات التسجيل أهمها اعتماد الحالة الواقعية “الحيازة" كطريق جديد للتسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، هذا ويتيح القانون إمكانية أن يتوجه أي مواطن للشهر العقاري لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها إذا كان لديه عقد عرفي "ابتدائي" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات، ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه في البطاقة، أو يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاماً، ويثبت ذلك أيضاً بإيصال مرافق.

وإليكم التفاصيل كاملة:

تذكر ولا تنسى.. عند تعاملاتك فى توكيلات الشهر العقارى.. 15 إجراء لابد من توافرها فى أغلب المعاملات العقارية.. و17 نوع من التوكيلات لابد من التعرف عليها فى البيع والشراء والإيجار.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

برلمانى