شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يرسل 74 شاحنة محملة بـ 1490 طنا من المساعدات لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يدخر التحالف الوطني للعمل الأهلي جهدا من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف المعاناة التي يعيشونها بسبب الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، من خلال الدفع بقوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، المرحلة الثالثة من القافلة السادسة للأشقاء في قطاع غزة، والتي تضم أكثر من 74 شاحنة محملة بأكثر من 1490طن من المساعدات، مقسمة إلى 1286 طنا من المساعدات الغذائية، و9 طن مشروبات، و165 طن مياه معدنية، و30 طنا من الملابس والبطاطين.

ويشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي يضم 34 كيانا تنمويا وخدميا (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).

ويتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال (62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء).

كما يصل التحالف إلى جميع مستويات التنظيم الإداري، من خلال أكثر من 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).