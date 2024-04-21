شكرا لقرائتكم خبر عن "استجواب" أول برنامج برلمانى على تليفزيون الخليج 365.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق ”الخليج 365” برنامج استجواب على تليفزيون الخليج 365، وهو أول برنامج يتم تدشينه تحت قبة البرلمان، يقدمه الكاتب الصحفي كامل كامل، لمتابعة ما يدور داخل أروقة السلطة التشريعية "النواب والشيوخ" بالصوت والصورة ، وكذلك كواليس مناقشات القرارات ومشروعات القوانين وطلبات الإحاطة وجميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، وذلك من خلال لقاءات حصرية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عقب الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان النوعية التي تعد "مطبخ المجلس"، وكذلك مناقشة كافة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة.

كما يطرح البرنامج كافة أفكار ومقترحات المواطنين ومتابعة تفاعل النواب حولها.

وتناولت أولي حلقات برنامج استجواب تفاصيل الجلسة العامة الأولى لمجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية كما شرح خلالها الزميل كامل كامل، مقر مجلس النواب، حيث أقيم المبنى على مساحة تصل لنحو 109 آلاف متر مربع، ويضم ملحق بالقاعة الرئيسية، ومجموعة مبانٍ خدمية منفصلة تشمل دور عبادة، ومركز طبي، ومبنى للشرطة، ووحدة إطفاء وسجل مدني، وقاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ويشتمل المبنى على 3 أجنحة رئيسية، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، كما تعلو القاعة الرئيسية قبة وسطية تعد من أكبر القباب التي تم تنفيذها على مستوى العالم.

يضم المقر الجديد لمجلس النواب 720 مكتبًا، ويضم المبنى الرئيسي مكاتب تتسع لـنحو 3200 موظف، واستراحة للنواب، و10 قاعات تشتمل على مركز إعلامي ومركز المعلومات ومتحف، ويضم 26 عامودًا فرعونيًا، 233 عامودًا للديكور.

