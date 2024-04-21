رئيس الشيوخ يقترح تدريس القواعد الدستورية بشكل مبسط فى الجامعات والمدارس

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القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، وفد لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضى.

فى بداية اللقاء، رحب المستشار "عبد الرازق" بأعضاء اللجنة التى تضم فى تشكيلها رموز وطنية وقانونية رفيعة، مؤكدا أن بناء الإنسان هو الركيزة الاساسية فى بناء الوطن.

وشدد المستشار "عبد الرازق" على حرص مجلس الشيوخ على مناقشة وفتح ملفات القضايا التى تهم المواطن وإعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان فى مختلف المجالات.

واقترح تدريس أبرز المبادئ القانونية والقواعد الدستورية بشكل مبسط فى الجامعات والمدارس، مشيدا بدور وزارة الثقافة وبالمجلس الأعلى للثقافة فى نشر ودعم الثقافة القانونية والمواطنة وحقوق الإنسان بين مختلف فئات وأعمار الشعب المصرى.

من جانبه أشاد المستشار الدكتور خالد القاضى بدور مجلس الشيوخ الذى عاد بقوة للحياة التشريعية والقانونية ويضم فى عضويته قامات فى مختلف المجالات كما تقدم بالشكر لرئيس المجلس على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وأضاف "القاضي" أن لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان تتمثل مهمتها الأساسية فى التعريف بثقافة القانون ونشر الوعى المجتمعى بالمواطنة وحقوق الإنسان وبناء وعى وقدرات فئات المجتمع المختلفة، خاصة فى ظل التحديات التى نمر بها.

وشدد " القاضى " على أهمية التعاون مع المجالس البرلمانية والهيئات القضائية والمجالس الوطنية المصرية لتفعيل آليات نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.

وقد حضر اللقاء من مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة، النائبة فيبى فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس.

وحضر اللقاء من أعضاء اللجنة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز القبطى الأرثوذكسى، والدكتور عمرو الوردانى مدير مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.