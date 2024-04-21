عز الدين زارت مراكز كشافة الرسالة والصليب الأحمر والدفاع المدني في صور

زارت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين، مركز كشافة الرسالة في مدينة صور، بحضور المسؤول الإعلامي في حركة "أمل" اقليم جبل عامل علوان شرف الدين وأحمد جبيلي، والتقت القائدين ابراهيم قرعوني ومصطفى الشيخ، وعددًا من القادة وعناصر من الدفاع المدني والكشاف، كما زارت مركز الصليب الأحمر والتقت رئيس قسم الإسعاف والطوارئ في صور لبنان طفلا وعددًا من المسعفين، ثم انتقلت إلى مركز الدفاع المدني والتقت رئيسه في صور علي صفي الدين وعدداً من المتطوعين.

وأكدت عز الدين "أهمية الدور الذي تقوم به كشافة الرسالة الاسلامية والدفاع المدني والصليب الأحمر في مدينة صور وقضائها على اكثر من صعيد"، مشيدة ب"الجهود التي يبذلها المسعفون خلال إجلاء الجرحى والشهداء في القرى الأمامية التي تتعرض للاعتداءات الاسرائيلية، اضافة إلى الجهد الشاق في دعم النازحين من قراهم".

واستمعت إلى تجارب الدفاع المدني والبرامج التي يعمل عليها كشاف الرسالة في المنطقة وأبرزها المواكبة التعليمية والترفيهية للطلاب النازحين إضافة الى تنظيم دورات للنساء النازحات.

كما استمعت من رؤساء المراكز الذين زارتهم إلى الإنجازات التي تتحقق على الرغم من الصعوبات وتواضع الإمكانيات، إضافة الى التحديات التي تواجههم والتي تتطلب العمل التشاركي والتكاملي من قبل كل الأطراف ذات الصلة في منطقة صور.