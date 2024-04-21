انتحار مواطن أثناء الإحتفال بعيد مولده في أحد منتجعات حالات- جبيل

أطلق مواطن النار على نفسه أثناء الإحتفال بعيد مولده في أحد منتجعات حالات- جبيل مما أدى الى وفاته على الفور، وحضرت الأدلة الجنائية والقوى الامنية وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

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