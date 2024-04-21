السفير البريطاني التقى بهاء الحريري وبحث معه الاوضاع

استقبل سفير المملكة المتحدة إلى لبنان هاميش كويل الشيخ بهاء رفيق الحريري في مقر إقامته، وقدم له التعازي بوفاة زوج عمته السيد مصطفى الحريري. كما تم خلال اللقاء مناقشة المسائل العامة المتعلقة بالأعمال والأوضاع السياسية الإقليمية.

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