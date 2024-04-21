آلان عون: إذا تأكد انطباعنا حول الانتخابات البلدية فسنشارك بالجلسة التشريعية ونمدّد

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ألان عون الى ان تساؤلاتنا كثيرة لوزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولي بشأن الجهوزية الإدارية والتنظيمية والشعبية، ولا نشكّ في نيّته بإجراء الانتخابات البلدية لكن إذا تأكد انطباعنا فسنشارك بالجلسة التشريعية ونمدّد.

واعتبر عون في حديث تلفزيوني، بان كل تمديد سيّء لكن لا يمكننا ترك مصير الناس للفراغ ومشكلة البلديات ليست فقط بالتجديد بل بتعزيز الإمكانات وهذا ما يجب العمل عليه.