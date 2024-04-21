LBC: ماكرون وجّه دعوة ً لبرّي لزيارة باريس فقبِلها مُحتفظا بتلبيتها بعد إنتخاب رئيس للجمهورية

اشارت معلومات الـ "LBCI" الى إنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقّى إتصالا ً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد إجتماعه الجمعة في باريس مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وأنّ محور الحديث كان حول نقطتين أساسيتين: الإنتخاباتُ الرئاسية وملف عودة النازحين.

وبحسبِ المعلومات فإنّ ماكرون وجّه دعوة ً لبرّي لزيارة باريس فقبِلها مُحتفظا ً بتلبيتها بعد إنتخاب رئيس ٍ للجمهورية، وهو أبلغَ الرئيسَ الفرنسي أنّ هذا الملف محورُ متابعة ٍ حثيثة منه وخصوصا ً من خلال الدور الذي تلعبه اللجنة الخماسية .

وذكرت معلومات الـ "LBCI" أنها ليست الدعوة الفرنسية الأولى من ماكرون لبري الذي تلقّى قبل ذلك دعوات ٍ مماثلة من دول عربية صديقة لزيارتها والتباحثِ في بعض الملفات ومنها الملف الرئاسي إلا أنّه آثَرَ تأجيلَ تلبيتها الى ما بعدَ إنتخابِ رئيس.