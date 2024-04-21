كنعان من واشنطن: لمست إيجابيات المطلوب ملاقاتها فوراً بانتخاب الرئيس والتوافق على رؤية إنقاذية

اشار النائب ابراهيم كنعان في حديث لقناة "MTV" من واشنطن، الى انه لمس إيجابيات المطلوب ملاقاتها فوراً بانتخاب الرئيس والتوافق على رؤية إنقاذية واحدة تبرز الحاجة للبنان دولياً.

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