أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ"لواء عتصيوني" (اللواء السادس)، متأثرا بإصابته في هجوم حزب الله على عرب العرامشة في 17 نيسان الجاري. وكان حزب الله قد تبنى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه "هجوم مركب بصواريخ ‏ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نائب قائد سريّة بهجوم المسيّرات الذي نفذه حزب الله على عرب العرامشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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