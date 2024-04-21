افاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مكتب الوزير الإسرائيلي بيني غانتس إن عضو حكومة الحرب تحدث إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وطلب منه إعادة النظر في قرار فرض عقوبات على وحدة "نتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي.

كانت هذه تفاصيل خبر اكسيوس: غانتس يطلب من واشنطن إعادة النظر في قرار فرض عقوبات على وحدة بالجيش الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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