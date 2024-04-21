أولمرت: من يقول إن بإمكاننا تحقيق نصر كامل في غزة فهو واهم ويوهم الناس

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إن الرد الإسرائيلي على الهجمة الإيرانية هو الإنجاز الأكبر لإسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول الماضي.

واعتبر أولمرت خلال مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، بان “إيران عدو لنا، وهي تعرف أننا قادرون على الوصول إلى أي مكان”. ولفت الى انه “لولا الدعم الذي حصلنا عليه من دول أخرى خلال الهجمة الإيرانية لكنا نجحنا في إسقاط 75% من الصواريخ، وأما الـ25% التي كانت ستضرب أهدافها فكانت ستغيّر نهاية الجولة والمشهد كليًّا”.

ووجّه أولمرت انتقادات حادة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعد سخريته من الرد الإسرائيلي على إيران، قائلًا “كم هو حقير ومجنون وفاقد للمسؤولية”.

وأكد أولمرت أن حكومة بنيامين نتانياهو أهملت الأسرى الإسرائيليين في غزة، وأهملت آلاف المواطنين في الجنوب. وقال “لو كنت رئيس الحكومة في 7 تشرين الاول، كنت سأعقد صفقة تبادل كاملة منذ اليوم الأول، وبعد ذلك أخوض الحرب”. لكنه استدرك بالقول “من يقول إن بإمكاننا تحقيق نصر كامل فهو واهم ويوهم الناس”.